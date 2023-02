Vendimia 2023: la reina de Junín y su plan ambicioso para la comuna

Por otra parte, la joven del Este mendocino manifestó que "no desea ser otra reina de la Vendimia, sino que desea dejar una marca en su departamento". "Mi propósito es dejar una huella y no pasar desapercibida porque no me quiero que se pase rápido el año y luego decir que no hice nada. Por eso, me gustaría dejar una marca en Junín y si se puede también en Mendoza", declaró Vucevic.