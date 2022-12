Cristina Fernández: "No voy a ser candidata a nada"

"No voy a ser candidata. una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a ser candidata, no voy a tener fueros , no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, a la misma casa donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero", completó, en alusión al ex presidente Néstor Kirchner. Fuente NA.