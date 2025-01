Cuándo sale The Last Of Us temporada 2: lo que sabemos del esperado regreso en HBO

En esta nueva etapa, Ellie se embarcará en una cruzada por venganza tras un hecho inesperado, mientras explora su relación con Dina, un personaje que debutará en esta temporada. Craig Mazin, productor ejecutivo, adelantó que habrá momentos intensos con los infectados, pero también enfoques más emocionales. "Siempre hay una oportunidad para todo. Con nosotros nunca se sabe", declaró Mazin, sugiriendo sorpresas en la trama.

Nuevos personajes en The Last Of Us y detalles asombrosos del rodaje La temporada 2 introducirá a Abby, un personaje clave en el videojuego "The Last of Us Part II", interpretada por Kaitlyn Dever. Su aparición añadirá capas de complejidad a la historia, especialmente por su relación con Joel y Ellie. Dina, encarnada por Isabela Merced, también jugará un papel central.

El rodaje se llevó a cabo entre febrero y septiembre de 2024 en Columbia Británica, Canadá. Esta locación ya había sido utilizada en la primera temporada por su estética natural y desolada, ideal para representar el mundo postapocalíptico. Según fuentes cercanas a la producción, la filmación demandó un alto nivel técnico debido a las escenas cargadas de acción y tensión emocional.

Expectativas y estructura de la nueva temporada Con sólo siete episodios confirmados, la segunda temporada será más corta que la primera. No obstante, Mazin explicó que la historia podría extenderse hasta una tercera o cuarta temporada para narrar todo lo necesario. "Nos estamos tomando nuestro tiempo y vamos por rutas interesantes", afirmó. La serie, que ganó 8 premios Emmy por su primera entrega, promete mantener su calidad visual y narrativa. El estreno de la segunda temporada está planeado para antes de mayo de 2025, justo a tiempo para competir en los Emmy de ese año. La expectativa crece entre los seguidores que esperan más detalles y avances promocionales en los próximos meses. Con un elenco consolidado y nuevos personajes intrigantes, 'The Last of Us' se prepara para seguir siendo un fenómeno televisivo global./Infobae.