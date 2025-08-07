¿WhatsApp sin WhatsApp? Así es la función en prueba que podría cambiarlo todo

WhatsApp es la aplicación de mensajería para celulares más utilizada a nivel mundial. A diario, millones de usuarios se comunican a través de sus múltiples funciones. La plataforma anunció el desarrollo de una nueva herramienta que podría transformar la manera en que usamos la app todos los días.

La aplicación se actualiza constantemente con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. Hace poco, se conoció que WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá crear un "chat para invitados" .

Esta herramienta posibilitará iniciar una conversación privada con alguien que no tenga instalada la app , permitiéndole enviar y recibir mensajes de texto sin necesidad de descargar WhatsApp.

Para habilitar esta función, el usuario que sí tenga cuenta deberá generar un enlace, el cual podrá compartir por SMS, correo electrónico o redes sociales . Quien lo reciba podrá abrir el enlace desde su navegador y acceder a una interfaz similar a la de WhatsApp directamente desde su dispositivo.

De esta forma, el destinatario podrá chatear en tiempo real sin instalar la app, brindar datos personales ni crear una cuenta. Cabe destacar que esta función aún se encuentra en desarrollo, por lo que no se conoce con certeza cómo será su versión final ni cuándo estará disponible.

Si se lanza de forma definitiva, pasará a formar parte de las múltiples herramientas que la aplicación ofrece a millones de personas en todo el mundo. / La Nación