Novedades

¿WhatsApp sin WhatsApp? Así es la función en prueba que podría cambiarlo todo

Una nueva herramienta de WhatsApp podría transformar la experiencia en tu celular. Descubrí cómo será esta función y por qué es tan esperada.

¿WhatsApp sin WhatsApp? Así es la función en prueba que podría cambiarlo todo

¿WhatsApp sin WhatsApp? Así es la función en prueba que podría cambiarlo todo

Por Sitio Andino Bits

WhatsApp es la aplicación de mensajería para celulares más utilizada a nivel mundial. A diario, millones de usuarios se comunican a través de sus múltiples funciones. La plataforma anunció el desarrollo de una nueva herramienta que podría transformar la manera en que usamos la app todos los días.

WhatsApp.jpg
WhatsApp sorprende con una herramienta inesperada: chatear sin cuenta ni aplicación

WhatsApp sorprende con una herramienta inesperada: chatear sin cuenta ni aplicación

¿WhatsApp sin WhatsApp? Así es la función en prueba que podría cambiarlo todo

La aplicación se actualiza constantemente con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. Hace poco, se conoció que WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá crear un "chat para invitados".

Esta herramienta posibilitará iniciar una conversación privada con alguien que no tenga instalada la app, permitiéndole enviar y recibir mensajes de texto sin necesidad de descargar WhatsApp.

Para habilitar esta función, el usuario que sí tenga cuenta deberá generar un enlace, el cual podrá compartir por SMS, correo electrónico o redes sociales. Quien lo reciba podrá abrir el enlace desde su navegador y acceder a una interfaz similar a la de WhatsApp directamente desde su dispositivo.

De esta forma, el destinatario podrá chatear en tiempo real sin instalar la app, brindar datos personales ni crear una cuenta. Cabe destacar que esta función aún se encuentra en desarrollo, por lo que no se conoce con certeza cómo será su versión final ni cuándo estará disponible.

Si se lanza de forma definitiva, pasará a formar parte de las múltiples herramientas que la aplicación ofrece a millones de personas en todo el mundo. / La Nación

Temas

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

Te Puede Interesar

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.
Prevención

Alerta Covid: la variante Frankenstein no moviliza a los mendocinos a vacunarse

Por Natalia Mantineo
Las fechas clave de las elecciones en Mendoza
Sufragios legislativos

Cuáles son los cinco días clave que tiene agosto de cara a las elecciones en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza video
Emotiva celebración

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad