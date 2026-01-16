Se cayó la red social X a nivel mundial: qué pasó, a quiénes afecta y cuándo vuelve

Este viernes, la red socia l X (antes conocida como Twitter) experimentó una caída global que dejó a miles de usuarios desconectados. Los reportes comenzaron cerca del mediodía en Argentina, señalando problemas graves tanto en la versión web como en la aplicación móvil, donde el inicio dejó de actualizarse correctamente y comenzó a mostrar mensajes de error constantes.

La interrupción del servicio tomó por sorpresa a los internautas pasadas las 12:00 horas . Según el sitio especializado Downdetector, los informes de fallas se dispararon verticalmente en cuestión de minutos, afectando no solo a nuestro país, sino también a Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica.

El error más común que encuentran los usuarios al intentar navegar es el famoso cartel de "Algo salió mal. Intenta recargar". Al darle clic al botón de reintentar, la aplicación se queda "pensando" sin devolver resultados o muestra un timeline (línea de tiempo) completamente vacío, sin las publicaciones recientes de las cuentas seguidas.

Hasta el momento, la empresa propiedad de Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas técnicas del apagón digital. Esta falta de información genera incertidumbre sobre el tiempo de resolución, aunque en caídas anteriores el servicio suele restablecerse paulatinamente en el transcurso de una o dos horas.

Un dato que preocupa a los expertos es la recurrencia: esta es la segunda caída significativa de la semana. Apenas el martes pasado (13 de enero), la plataforma sufrió una interrupción similar que afectó la carga de imágenes y el uso de herramientas de inteligencia artificial como Grok.

problemas con X

Los problemas más reportados hoy son:

Feed vacío: No aparecen tuits nuevos en el inicio.

No aparecen tuits nuevos en el inicio. Error de sesión: La web pide loguearse nuevamente y da error.

La web pide loguearse nuevamente y da error. Imágenes rotas: El contenido multimedia no carga en la versión de escritorio.

Mientras se espera la normalización de X, los usuarios han migrado temporalmente a otras redes para confirmar que "no es su internet", sino una falla masiva de la plataforma del pajarito.