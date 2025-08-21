Novedades

Lo que Meta lanzó en Instagram promete revolucionar todo: así funciona la herramienta

Meta sorprende en Instagram con una herramienta que promete revolucionar la app y facilitar la comunicación global. Mirá de qué se trata.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Instagram es una de las aplicaciones de celular más utilizadas en el mundo y sus múltiples herramientas la convierten en una opción ideal para los usuarios. Recientemente, Meta anunció una nueva función que promete revolucionar la plataforma y derribar la barrera del idioma.

Instagram.jpg
Según la información oficial, Meta anunció la incorporación de la traducción automática de voz con inteligencia artificial. La herramienta ya está disponible en determinados dispositivos que utilizan Instagram.

Por el momento, la función permite disfrutar de videos en español e inglés creados por los generadores de contenido de ambas plataformas, lo que abre la puerta a una experiencia más inclusiva y sin barreras lingüísticas.

Traduce de manera automática el audio, facilitando la comprensión y el intercambio de ideas entre personas que no comparten el mismo idioma. Además, esta innovación se suma a otros desarrollos de Meta orientados a potenciar la accesibilidad y la interacción dentro de sus redes sociales.

La compañía adelantó que el soporte de idiomas se ampliará de forma progresiva, aunque todavía no detalló cuáles serán los próximos ni cuándo estarán disponibles. Con esta apuesta, Meta busca posicionarse a la vanguardia en la aplicación de inteligencia artificial dentro del consumo de contenidos digitales.

Cómo activar la traducción de Meta en Instagram paso a paso

  1. Antes de publicar un video, es necesario activar la función de traducción.
  2. Para hacerlo, se debe presionar la opción “Traducir tu voz con Meta AI”
  3. Elegir si se desea habilitar la sincronización labial y revisar el resultado previo a compartirlo.
  4. Finalmente, el video puede publicarse. Esta herramienta puede desactivarse en cualquier momento. / Infobae

