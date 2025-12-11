11 de diciembre de 2025
¿Cuál será el mejor videojuego del año?: hora y dónde ver The Game Awards 2025

Una noche decisiva para la escena gamer: el evento que elige al videojuego revelación del año. Además, anuncios que sorprenderán al público global.

 Por Analía Martín

Los The Game Awards 2025 llegan para definir cuál será el videojuego que marcará el pulso del mercado y para mostrar los avances más esperados del próximo año. La gala promete un despliegue técnico, estético y narrativo que captura la atención global. La edición de este año llega cargada de expectativas y sorpresas.

La ceremonia será transmitida este jueves 11 de diciembre a las 21 hs. Argentina desde el Peacock Theater. Plataformas de alcance global como YouTube, Twitch y por primera vez Amazon Prime Video, transmitirán el evento más esperado por los gamers del mundo entero.

Un año decisivo para la industria del videojuego

La nueva edición encabezada por Geoff Keighley despliega una lista de nominados que refleja un año sobresaliente en creatividad, innovación y diseño. Clair Obscur: Expedition 33, Hades II y Death Stranding 2 se posicionan como favoritos en múltiples categorías, desde dirección hasta narrativa. El suspenso por el GOTY crece minuto a minuto entre los seguidores.

Más allá de la entrega de premios, la gala se perfila como un escenario clave para la industria: tráilers exclusivos, anuncios inesperados y adelantos de proyectos aún no revelados mantienen en vilo a millones de espectadores. La mezcla entre espectáculo y marketing convierte al evento en una referencia obligada del gaming mundial. Este año, gran parte del atractivo se concentra en los nuevos proyectos que podrían redefinir el 2026.

Embed

Videojuego estrella y anuncios que generan expectativa

Entre los títulos confirmados para presentar novedades destacan Solo Leveling: Arise Overdrive, Marvel Rivals, Resident Evil 9: Requiem y el nuevo Tomb Raider. Los estudios prometen mostrar contenido nunca antes visto. También se esperan avances de Saros, Phantom Blade Zero y el misterioso proyecto de Jonathan Blow, creador de Braid y The Witness. Para quienes siguen de cerca el mundo gamer, es uno de los momentos más relevantes del año.

El evento también abre espacio para revelaciones vinculadas a sagas históricas. Rumores apuntan a un posible remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag, nuevas expansiones de Diablo y hasta un nuevo God of War en 2D ambientado en Grecia. Cada filtración alimenta el hype comunitario, que suele explotar en redes sociales durante la transmisión.

Embed

Lo que podría cambiar el rumbo gamer en 2026

La gala suele convertirse en la vitrina de los próximos grandes éxitos. El año pasado se anunciaron títulos como Split Fiction, The Outer Worlds 2 y Okami 2, todos hoy protagonistas de su temporada. Este patrón anticipa que al menos un anuncio fuerte podría irrumpir este año. La estatua aparecida en el desierto del Mojave, atribuida a Larian Studios, es hoy uno de los misterios más esperados.

Además, la ceremonia incluirá música en vivo, presentaciones de figuras reconocidas y espacio para reflexionar sobre el presente de la industria, especialmente en relación a los despidos masivos. The Game Awards 2025 promete combinar entretenimiento, análisis y espectáculo, consolidándose una vez más como el evento gamer más influyente del año.

