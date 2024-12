Cómo usar Grok, la Inteligencia Artificial de X

A pesar de su accesibilidad gratuita, quienes no cuentan con una suscripción a Premium de la red social enfrentan algunas limitaciones, como un máximo de 10 solicitudes cada dos horas. Desde X, advierten que los datos proporcionados por los usuarios pueden ser utilizados para mejorar la IA, aunque existe la opción de ajustar la configuración de privacidad.

Cuanto más específica sea la descripción, más realista será el resultado. Esto ha derivado en una avalancha de contenido generado por usuarios, desde memes protagonizados por celebridades hasta ilustraciones sorprendentes que inundan las redes sociales. No obstante, X no escatima en advertencias: “Evita compartir información sensible y confidencial sobre ti u otras personas en tus conversaciones con Grok”, subrayan desde la plataforma, recordando que los usuarios son responsables del contenido que comparten.

Embed

Con una interfaz amigable y un potencial que aún está en desarrollo, Grok promete posicionarse como un competidor serio en el campo de los asistentes virtuales. Mientras tanto, el entusiasmo de los usuarios demuestra que la inteligencia artificial gratuita tiene un enorme potencial por explorar. “Hoy Sudamérica y el mundo pueden disfrutar de una herramienta moderna, intuitiva y poderosa, que marca el inicio de una nueva era tecnológica”, celebró Elon Musk en redes sociales./C5N.