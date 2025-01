Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus 2025

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, de voz y otros archivos, ya sea desde el celular o la computadora . Ahora existe la oportunidad de ampliar sus funciones por medio de una versión no oficial , conocida por el agregado de plus, que ofrece una nueva actualización para enero .

Por tratarse de una Android Application Package (APK), WhatsApp Plus es una versión no reconocida de Meta y, a pesar de sus funciones especiales y útiles , puede generar problemas futuros respecto al cuidado de los datos personales .

WhatsApp Plus V50.30: novedades y guía para descargar la última versión.

Antes de conocer el procedimiento correcto para su actualización, es importante recordar que la versión Plus no se encuentra en Play Store, sino que antes es necesario instalar el APK dentro del celular. A su vez, por ser una versión no compatible con la original, se debe desinstalar antes la aplicación oficial.