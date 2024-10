Balón de Oro: Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo 2024

"Muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre agradecido a mis compañeros de la Selección y de Aston Villa . Vengo de un lugar chico y eso me motivo con seguir creciendo y conseguir cosas grupales, que van por encima de todo", explicó el guardavalla en el escenario.

Martínez le ganó la votación al italiano Gianluigi Donnarumma, al español Unai Simón, al francés Mike Maignan y al ucraniano Andry Lunin. Al recibir la estatuilla, fue elogioso con el resto de los arqueros: "No me veo como el mejor, hay arqueros que son muy buenos y están sentados en este lugar. Lo único que me interesa es el equipo: Aston Villa y Selección. Trabajamos para mejorar todos los días".