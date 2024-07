"Una señora de 40 sabe lo que hace", dijo el abogado de los rugbiers acusado de abuso sexual

"Son inocentes, desconocen absolutamente los golpes. Están conmovidos”, aseguró el letrado este jueves. Además, adelantó que sus defendidos no declararán cuando lleguen y sostuvo que están buscando traductores debido a que sus defendidos no hablan español.

Los chicos tomaron un Cabify para llegar al hotel de cinco estrellas ubicado en calle Belgrano junto a otra pareja, un francés y una argentina, que sería testigo del hecho.

Rugbier es trasladado a Mendoza - Gentileza AFP.jpg

"Suben y el jugador francés se olvida la llave o la tarjeta o el QR y baja y ella se queda esperando en la habitación, es otro indicio de consentimiento de ir; primer indicio salida del boliche segundo indicio tomar un cabify, tercer indicio subir, cuarto indicio esperar al chico de 20 años, una señora de 40 que ya sabe lo que pasa en la vida".

Libarona también cuestionó a la denunciante por la diferencia de edad con su presunto agresor "Veinte años de diferencia son veinte años de diferencia. Pero no vamos a estigmatizar tampoco a la acusadora", señaló.

Sin embargo, volvió a la carga y preguntó a los periodistas que estaban allí: "Si yo tengo 40 años y voy a la habitación de un chico después de que me ofreció tres veces ir a un baño de un boliche a tener sexo, le dije que no, pero después voy al hotel, después voy a la habitación y aparentemente el chico, según los rumores, hacía maniobras obscenas en el hotel, en la recepción y subo a la habitación, lo espero a que agarre la llave, y entro en una habitación, ¿dónde está el principio del no? El no es no en el boliche: no quiero ir al hotel, no quiero ir a un baño, no quiero ir a una habitación, no te voy a esperar, no te conozco y tenés 20 años menos que yo", remarcó.

Asimismo, agregó:"Lo único que tenemos es una señora de 40 años que se va, se va a su casa y aparece un día y medio después y hace una denuncia de golpes y de violación".

El abogado pedirá la domiciliaria de los rugbiers

En otra parte de la conferencia, el abogado defensor señaló que los padres de los detenidos están viajando hacia la provincia y pretenden alquilar una casa para que puedan ser tutores de los chicos. “Cuando tenés tutor, tobillera con control policial permanente, no tenés pasaporte, no hablás castellano y toda la delegación se volvió a Francia… Estamos garantizando que no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación”, explicó Libarona.

La respuesta del boliche

Este medio consultó al gerente sobre la conducta de los deportistas en el local bailable ubicado en Maipú, pero solo obtuvo como respuesta de que están colaborando con la Justicia. Los testigos, las cámaras y otras pruebas que ocurrieron ese día sábado son cruciales para la causa.