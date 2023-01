Un mendocino será compañero de Cristiano Ronaldo y ya jugó con Messi

Cristiano Ronaldo ha revolucionado Arabia Saudita. No es para menos. Porque una estrella de su magnitud recaló en un fútbol exótico. Claro, a cambio de una fortuna de dinero (200 millones de euros por temporada). Un nuevo desafío para el portugués. "Este no es el final de mi carrera", se encargó de aclarar, pese a que ya tenga 37 años y no haya podido arreglar con algún club de Europa. Pero esa es otra cuestión. Y en medio de su pomposa presentación, el crack se cruzó con un ex River: el mendocino Pity Martínez.