River y San Martín de San Juan se miden en Núñez: hora y dónde verlo

River tiene la chance de seguir sumando de a tres.

Por Sitio Andino Deportes







Este domingo desde las 18.30 horas, el Estadio Monumental será escenario del duelo entre el Club Atlético River Plate y San Martín de San Juan, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de fútbol. El partido podrá seguirse en vivo por TNT Sports Premium y en streaming a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Se espera un escenario colmado para un choque que puede marcar el rumbo de la tabla en esta 7ª fecha del Clausura 2025.

Cómo viene la mano para el Club Atlético River y su rival El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega con la obligación de reencontrarse con la victoria, tras acumular tres empates consecutivos entre Copa Libertadores, Torneo y Copa Argentina. La necesidad de ganar en casa se combina con el objetivo de mantenerse en la cima de la zona, lo que le suma un condimento especial al encuentro.

El once del “Muñeco” tendría apenas un par de incógnitas: en defensa, la duda pasa por la presencia de Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta como acompañante de Lautaro Rivero; mientras que en el mediocampo, Juan Cruz Meza o Kevin Castaño se disputan un lugar. En ataque, la apuesta está clara con Juanfer Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio como tridente ofensivo.

Por el lado de los sanjuaninos, el equipo de Leandro Romagnoli sabe que tendrá una parada brava en Núñez. Con un plantel joven y competitivo, buscará dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino. Figuras como Ignacio Maestro Puch y Sebastián González serán las cartas de gol, mientras que la defensa comandada por Tomás Lecanda y Rodrigo Cáseres intentará resistir los embates millonarios.

