por los tres puntos

River y San Martín de San Juan se miden en Núñez: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate choca contra el Verdinegro por una nueva fecha del fútbol del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

River tiene la chance de seguir sumando de a tres.

River tiene la chance de seguir sumando de a tres.

Por Sitio Andino Deportes

Este domingo desde las 18.30 horas, el Estadio Monumental será escenario del duelo entre el Club Atlético River Plate y San Martín de San Juan, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de fútbol. El partido podrá seguirse en vivo por TNT Sports Premium y en streaming a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Se espera un escenario colmado para un choque que puede marcar el rumbo de la tabla en esta 7ª fecha del Clausura 2025.

Cómo viene la mano para el Club Atlético River y su rival

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega con la obligación de reencontrarse con la victoria, tras acumular tres empates consecutivos entre Copa Libertadores, Torneo y Copa Argentina. La necesidad de ganar en casa se combina con el objetivo de mantenerse en la cima de la zona, lo que le suma un condimento especial al encuentro.

Lee además
River contó con un gran Franco Armani.
Festejo millonario en el Malvinas

Con Armani figura en los penales, River batió a Unión en Mendoza y está en los cuartos de la Copa Argentina
Fiesta de los simpatizantes del Club Atlético River Plate en suelo mendocino.
colorido

River llegó a Mendoza: este fue el gran recibimiento de los hinchas a Gallardo y compañía

El once del “Muñeco” tendría apenas un par de incógnitas: en defensa, la duda pasa por la presencia de Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta como acompañante de Lautaro Rivero; mientras que en el mediocampo, Juan Cruz Meza o Kevin Castaño se disputan un lugar. En ataque, la apuesta está clara con Juanfer Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio como tridente ofensivo.

Por el lado de los sanjuaninos, el equipo de Leandro Romagnoli sabe que tendrá una parada brava en Núñez. Con un plantel joven y competitivo, buscará dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino. Figuras como Ignacio Maestro Puch y Sebastián González serán las cartas de gol, mientras que la defensa comandada por Tomás Lecanda y Rodrigo Cáseres intentará resistir los embates millonarios.

La síntesis del Club Atlético River Plate

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

Temas
Seguí leyendo

River en Mendoza por la Copa Argentina: todos los detalles del duelo ante Unión

Explotó Marcelo Gallardo: River no pudo ganarle a Lanús y el DT se fue sin hablar

Lanús amargó a River y se lo empató en la última jugada

En vivo: Maipú vence al Deportivo Madryn en un duelo clave por el Reducido

Boca superó con comodidad a Aldosivi en Mar del Plata: cómo quedó su lucha rumbo a las copas

El Inter Miami de Lionel Messi juega la final de la Leagues Cup: hora y dónde verlo

Leonel Pernía ganó en Junín y logró su primer triunfo en el TC2000: cómo quedó el campeonato

Suspendido Huracán Las Heras ante Brown de Madryn por mal tiempo: mirá cuándo se juega

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto se mostró fastidioso.
enojo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?

Las Más Leídas

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Te Puede Interesar

Las víctimas fueron identificadas como Teres Machucha (72) y Guillermo Barrera (79)
Investigación

Dos jubilados fallecieron tras un incendio en su vivienda en Lavalle

Por Carla Canizzaro
Cuál es la importancia de la poda en Mendoza video
Ambiente

Finaliza la temporada de poda en Mendoza: qué trabajos esenciales se hicieron

Por Celeste Funes
80 años del Hospital Central: el legado que transformó la salud en Mendoza.
Aniversario

80 años del Hospital Central: el gigante que transformó la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo