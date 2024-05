River recibe a Belgrano en la Liga Profesional: hora y dónde verlo

De cara al duelo de este sábado, el DT de River, Martín Demichelis, planea algunas modificaciones. En primer lugar, Enzo Díaz podría reaparecer en el once inicial en reemplazo de Milton Casco, a quien el cuerpo técnico quiere evitar sobre exigir. Al mismo tiempo, Sebastián Boselli tiene chances de ser titular, aunque aún no está claro si lo hará como central o como lateral derecho. En el medio Nicolás Fonseca podría ingresar en reemplazo de Rodrigo Villagra o Rodrigo Aliendro y, por último, en zona ofensiva, Esequiel Barco reemplazaría a Claudio Echeverri al mismo tiempo que Pablo Solari podría meterse en el once inicial en lugar de Miguel Borja o Facundo Colidio.