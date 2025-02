River quiere despegar ante Independiente: hora y dónde verlo

El Torneo Apertura 2025 continúa su rumbo y este fin de semana, en el marco de la segunda jornada de la Zona B, se jugará el clásico de fútbol entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Independiente, programado para este sábado a las 20.15, en el estadio Monumental, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El encuentro es uno de los 15 que se llevarán a cabo esta fecha y uno de los dos clásicos, ya que también se enfrentarán Racing vs. Boca.

La última vez que ambos equipos jugaron entre sí fue el 1° de septiembre de 2024, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga Profesional que finalizó 0 a 0 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El Monumental no los pone cara a cara desde el 25 de octubre de 2023, cuando se enfrentaron por la décima jornada de la zona A de la Copa de la Liga: fue triunfo de River por 3 a 0 con dos goles de Miguel Borja y uno de Pablo Solari.

Tras la victoria ante Gimnasia de La Plata por 2 a 0 en la última fecha, el DT de Independiente, Julio Vaccari, habló en conferencia de prensa y se refirió al clásico ante River de manera contundente: “¿Si me genera miedo? Nah, me están jodiendo. Es el partido más lindo para jugar, pero no podemos desviarnos de lo propio. Es un gran equipo. Por posibilidades económicas está por encima de los demás, pero somos un equipo grande y tenemos que ir a buscar lo que creemos que es justo para la institución”, afirmó.