Mundial Sub-20: la Selección, con Santino Andino, define el primer puesto del Grupo D ante Italia

La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 juega hoy, sábado 4 de octubre , un partido decisivo frente a Italia en el Mundial de Chile 2025 . Con el pase a octavos de final asegurado tras vencer a Cuba y golear a Australia , el equipo de Diego Placente intentará quedarse con el primer puesto del Grupo D.

La Argentina Sub-20 tuvo un arranque perfecto : debutó con un sólido 3-1 ante Cuba y luego se impuso con autoridad 4-1 a Australia . Con esos resultados, ya se aseguró el boleto a octavos, pero el choque ante Italia es vital para terminar primera y evitar rivales más duros en la siguiente fase.

El encuentro se disputará hoy a las 20:00 (hora argentina) y podrá verse por Telefé . Aunque el objetivo de avanzar ya se cumplió, el cuerpo técnico y los jugadores saben que ser líderes les daría un cruce más favorable y confianza para seguir avanzando en la copa.

Diego Placente analiza el presente de la Albiceleste y el duelo ante Italia

El DT Diego Placente destacó el crecimiento de su plantel: “Muy contento por el rendimiento y la personalidad que mostramos. Sabemos que Italia va a ser difícil, pero queremos mantener la seriedad y seguir mejorando”.

Entre los protagonistas que se perfilan para este encuentro se destacan Alejo Sarco, figura y goleador del debut, y el arquero Federico Gómez Gerth, clave para sostener la solidez defensiva. También se espera que Placente rote algunos jugadores para dar descanso, sin perder intensidad.