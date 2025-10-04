4 de octubre de 2025
Mundial Sub-20: la Selección, con Santino Andino, define el primer puesto del Grupo D ante Italia

La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 enfrenta a la dura Italia esta noche por el primer puesto del Grupo D. Mirá todo lo que debés saber.

La Selección de fútbol de Argentina quiere ser protagonista.

La Selección de fútbol de Argentina quiere ser protagonista.

La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 juega hoy, sábado 4 de octubre, un partido decisivo frente a Italia en el Mundial de Chile 2025. Con el pase a octavos de final asegurado tras vencer a Cuba y golear a Australia, el equipo de Diego Placente intentará quedarse con el primer puesto del Grupo D.

El elenco cuenta con la presencia del mendocino Santino Andino, jugador de Godoy Cruz.

Argentina busca un triunfo clave para liderar su grupo

La Argentina Sub-20 tuvo un arranque perfecto: debutó con un sólido 3-1 ante Cuba y luego se impuso con autoridad 4-1 a Australia. Con esos resultados, ya se aseguró el boleto a octavos, pero el choque ante Italia es vital para terminar primera y evitar rivales más duros en la siguiente fase.

El encuentro se disputará hoy a las 20:00 (hora argentina) y podrá verse por Telefé. Aunque el objetivo de avanzar ya se cumplió, el cuerpo técnico y los jugadores saben que ser líderes les daría un cruce más favorable y confianza para seguir avanzando en la copa.

Diego Placente analiza el presente de la Albiceleste y el duelo ante Italia

El DT Diego Placente destacó el crecimiento de su plantel: “Muy contento por el rendimiento y la personalidad que mostramos. Sabemos que Italia va a ser difícil, pero queremos mantener la seriedad y seguir mejorando”.

Entre los protagonistas que se perfilan para este encuentro se destacan Alejo Sarco, figura y goleador del debut, y el arquero Federico Gómez Gerth, clave para sostener la solidez defensiva. También se espera que Placente rote algunos jugadores para dar descanso, sin perder intensidad.

