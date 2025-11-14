14 de noviembre de 2025
La Selección, con Messi, enfrenta a Angola: hora y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina choca contra la débil Angola en una nueva jornada de la fecha FIFA, preparatoria para el Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

La Selección tendrá al as de espadas.

La Selección de fútbol de Argentina cerrará su temporada 2025 este viernes, cuando se enfrente a Angola en un amistoso internacional que se jugará a las 13:00 (hora argentina) en Luanda. Será el último compromiso del año para el equipo de Lionel Scaloni y una cita especial: el campeón del mundo fue invitado de honor en los festejos por el 50° aniversario de la independencia angoleña.

Un amistoso con clima especial: por qué Argentina fue invitada a jugar en Angola

El encuentro se disputará en el estadio 11 de Novembro, uno de los escenarios más importantes del país africano. Además de representar el cierre de la actividad albiceleste en 2025, el amistoso tendrá un tinte ceremonial: Angola celebra medio siglo de independencia y eligió a la Selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, como protagonista central de los festejos.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefé, mientras que el árbitro será designado horas antes del encuentro debido a la organización conjunta entre la federación angoleña y AFA.

Bajas inesperadas y nuevos convocados: la lista que Scaloni debió ajustar sobre la marcha

La previa estuvo marcada por varios contratiempos. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron desafectados por no haber completado los trámites sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a Angola. La falta de documentación obligó a Scaloni a realizar ajustes inmediatos.

Otro ausente será Enzo Fernández, quien continúa su recuperación en Inglaterra. En su lugar, fueron convocados Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, dos futbolistas que vienen sumando minutos en el ciclo del DT.

Por otra parte, Lisandro Martínez volvió a entrenarse con normalidad, aunque no será titular en Luanda. La intención del cuerpo técnico es cuidarlo físicamente y administrarle minutos dependiendo del desarrollo del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1988942731859939408&partner=&hide_thread=false

La probable formación: Messi de arranque y un mediocampo con variantes tácticas

Tras las prácticas en territorio africano, Scaloni tiene prácticamente definido el 11 titular. El arquero será Gerónimo Rulli, quien ocupará el lugar del descansado Dibu Martínez.

En defensa, la línea sería: Juan Foyth, Cristian “Cuti” Romero (o Marcos Senesi si no llega al 100%), Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La duda principal es el estado físico del central del Tottenham, aunque todo indica que podría llegar con lo justo.

En el mediocampo, la base estará formada por Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. A ellos se sumará Giovanni Lo Celso o Nicolás Paz, según la prueba táctica que decida el cuerpo técnico. Paz es una de las grandes apuestas del futuro y Scaloni quiere observarlo en un rol más protagónico.

Arriba, la ofensiva estará integrada por un tridente atractivo: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. La ausencia de Julián Álvarez abre la puerta para que Almada sea titular y sume minutos cerca de Messi, algo que el DT quiere evaluar pensando en el Mundial 2026.

Scaloni también planea utilizar a todos los citados, realizando varios cambios en el segundo tiempo para que cada futbolista pueda mostrarse y competir por un lugar en la nómina mundialista.

La síntesis de la Selección

