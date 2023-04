Gimnasia va por los tres puntos ante Estudiantes de Río IV

image.png

Para este desafío, el entrenador del elenco mendocino no podrá contar con Alejandro Gutiérrez Arango, expulsado frente al Dragón, y en su lugar podría ingresar Benjamín Ortiz. Además, está la duda si Maximiliano Padilla sigue en el once o, en caso de no estar en condiciones para hacerlo, ingresaría Sebastián Olivares. Además, entre Bruno Nasta y Joan Juncos se disputarían ser la referencia ofensiva.