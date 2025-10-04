Fórmula 1: Franco Colapinto buscará este sábado una clasificación que le permita soñar con sumar

El Gran Premio de Singapur , la decimoctava carrera en el calendario de la Fórmula 1 en el circuito de Marina Bay tendrá actividad en el circuito continuará este sábado con la c lasificación (a partir de las 10.00 horas) que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera del domingo a 62 vueltas que se iniciará a las 09.00 de Argentina .

El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur , tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda.

El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo pero principalmente interrumpiendo la mayoría de las pruebas de vueltas rápidas que iban a llevarse a cabo en ese momento.

En este contexto, Franco Colapinto fue 19° en ambas sesiones de práctica . Giró en 1:33.324 en la FP1, a 0.946 de su compañero Pierre Gasly (1:32.378) y tuvo un registro apenas superior en la FP2 con 1:33.139 para posicionarse a 0.681 de su coequiper (Gasly fue 16° con 1:32.458). El argentino tuvo problemas para controlar a su Alpine en el último intento con gomas rojas y perdió tiempo valioso para intentar mejorar sus registros.

Por su parte en la sesión de esta mañana sábado Franco Colapinto fue protagonista de una jornada especial con el Alpine. El argentino inició en la FP3 con tiempos competitivos y llegó a colocarse en el décimo lugar tras mejorar con un neumático medio nuevo, justo detrás de Piastri, el líder del campeonato.

En el último tramo, Colapinto probó el compuesto blando e hizo una vuelta de 1m31s047 para ubicarse provisionalmente 11°, a menos de un segundo del tiempo de Verstappen, aunque luego cayó al 16° puesto definitivo.

El nuevo jefe de Franco Colapinto en Alpine habló sobre el futuro del argentino en la Fórmula 1

Steve Nielsen, flamante director general del equipo, se refirió por primera vez a la decisión que deberán tomar de cara al 2026. Es una de las grandes preguntas en el siempre atractivo mercado de pases de la Fórmula 1 a poco del cierre del calendario 2025: ¿Franco Colapinto será confirmado como titular de Alpine para la próxima temporada? Tras las palabras del líder de la escudería, Flavio Briatore anticipando que la decisión se tomará en las próximas semanas, el que se refirió al futuro del argentino ahora fue su flamante jefe.

“Creo que es difícil para cualquiera de los nuevos pilotos que llegan. Hemos visto altibajos en muchos de los que vienen de la F2: cinco vinieron de la F2 el año pasado, lo cual es bueno”, planteó Nielsen. “Franco tuvo un comienzo difícil. Creo que hemos visto que se ha equilibrado y se ha calmado un poco. Ahora ha superado a Pierre en las últimas dos o tres carreras. Así que está a la par con él, lo cual es bueno. No sabemos dónde terminará esa pendiente, si continuará o no. Esperamos que sí”, expresó, destacando el progreso que expuso en pista el ex Williams. Esto mismo replicó en diálogo con ESPN, donde aseguró que “en las últimas tres carreras encontró el ritmo y está haciendo tiempos similares a Pierre”.

Sin embargo, siguió la misma lógica del líder de la estructura, Briatore, quien evitó dar precisiones sobre la continuidad o no de Colapinto como titular en el 2026: “Luego tomaremos una decisión sobre Franco y quien sea que esté en la mira cuando sea necesario. Pero aún faltan algunas carreras para eso”, concluyó según replicó la FIA en su transcripción de la conferencia, luego de ser consultado por la “valoración del progreso” que tuvo el argentino y tras el planteo de la fecha de la confirmación del segundo piloto.