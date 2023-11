En vivo: Uruguay sorprende al campeón del mundo y se impone en La Bombonera

También podría ser la última vez que Ángel Di María, quien regresó a la convocatoria luego de la lesión, vista la camiseta del seleccionado nacional en un partido oficial en nuestro país. El ídolo rosarino reiteró que dejará el seleccionado después de la Copa América que se jugará el año que viene en Estados Unidos y antes de ese evento no habría partidos en suelo argentino.

Del otro lado también habrá un retorno importante ya que el delantero Luis Suárez fue llamado por primera vez por Bielsa y se reencontrará con su amigo Messi, quien le arrebató el récord de goles en las Eliminatorias sudamericanas. El astro llegó a los 31 gritos con el doblete ante Perú en Lima de la última fecha y Suárez ahora corre desde atrás con 28.

El clásico también tendrá un importante atractivo futbolístico ya que por un lado estará el líder con puntaje ideal y la valla invicta ante un envalentonado conjunto uruguayo que tras superar a Brasil (2-0) en octubre quedó como el más goleador del torneo clasificatorio.

Esa diferencia de gol ubicó a la "Celeste" por encima de Brasil y Venezuela, que también persiguen a la Argentina con 7 puntos. El seleccionado argentino afrontará, en principio, la doble fecha más exigente desde que inició la defensa del título obtenido hace casi un año en Qatar.

Tal como adelantó Scaloni, el equipo no variará mucho del que disputó los primeros cuatro partidos del camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Por ejemplo Di María, que no estuvo ante Paraguay (1-0) en el estadio Monumental y Perú (2-0) en Lima, pese a que como quedó dicho podría ser su último partido en Argentina vistiendo la camiseta albiceleste, no sería titular porque según lo dispuesto por Scaloni en el entrenamiento vespertino de hoy, repitió a "Nico" González como titular, y lo mismo hizo con Julián Álvarez para despegar la otra duda, ya bastante repetida, respecto de Lautaro Martínez.

La "Araña" iría desde el arranque y el "Toro" ocuparía un lugar en el banco de suplentes. De los probables titulares deberá cuidarse Enzo Fernández ya que, al igual que Leandro Paredes, se perderían el partido contra Brasil si vuelven a recibir una tarjeta amarilla.

El ciclo de Bielsa en Uruguay mostró dos versiones distintas: de local superó con claridad a Chile (3-1) y Brasil (2-0) pero sufrió las dos veces que jugó de visitante. En septiembre, perdió ante Ecuador en Quito luego de empezar arriba en el marcador y en Barranquilla contra Colombia rescató un empate sobre el final con un penal agónico.

Con respecto al último combo de partidos, Bielsa no podrá contar con Nahitan Nández pero recupera a una pieza clave de la defensa. José María Giménez vuelve tras cumplir las cuatro fechas de suspensión que arrastraba desde el Mundial de Qatar por haber agredido a un directivo de FIFA luego de la polémica eliminación ante Ghana.

Bielsa, quien enfrentará por tercera vez en su carrera al seleccionado que dirigió entre 1998 y 2004, solo se inclinaría por el ingreso de "Josema" Giménez por Nández y Ronald Araujo se correría al lateral derecho. Pese al regreso de Suárez, máximo goleador de la historia de la "Celeste", el delantero titular seguirá siendo Darwin Núñez.

Tras romper una racha de 22 años sin derrotar a Brasil, Uruguay ahora intentará vencer por primera vez a la Argentina como visitante por Eliminatorias. En los 14 encuentros disputados, Argentina obtuvo ocho triunfos contra solo dos de Uruguay y cuatro empates.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Hora: 21:00

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Jhon Ospina (Colombia)

TV: TV Pública y TyC Sports.