En vivo: River pierde ante Tigre por 2 a 0

La fecha 4 de la Liga Profesional de Fútbol tiene uno de sus focos puestos en el encuentro que se disputará este sábado en el estadio Monumental , desde las 20 , entre River Plate y Tigre . Ambos llegan con resultados y puntajes similares , con el objetivo de arrebatarle el liderazgo a la Lepra mendocina .

Con el arbitraje de Sebastián Zunino y la asistencia de Bryan Ferreyra en el VAR , el encuentro se transmite por ESPN Premium .

El dominio de River se hizo notar en los minutos iniciales y le permitió generar varias situaciones de gol. Sin embargo, en su mejor momento ofensivo, el equipo fue sorprendido por Tiago Serrago , quien aplicó la ley del ex con un remate cercano al arco de Santiago Beltrán , que nada pudo hacer tras el desvío de su compañero Matías Viña .

Si bien el Millonario reaccionó rápidamente para igualar el marcador con un remate peligroso de Matías Galván , el Matador volvió a sorprender a los 15 minutos , cuando David Romero culminó una jugada con una definición al palo izquierdo del arco de Beltrán .

LEY DEL EX EN EL MÁS MONUMENTAL: Serrago, quien hizo Inferiores en River y su pase pertenece al Millonario, marcó el 1-0 de Tigre en la fecha 4 de la Zona B del #TorneoApertura .

¡SORPRESA EN EL MÁS MONUMENTAL! Romero la recuperó, Russo armó una gran jugada y el 9 de Tigre estampó el 2-0 ante River a los 15' del PT en el #TorneoApertura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

Previo al encuentro: así llegan el Millonario y el Matador

El torneo local, por ahora, le sienta bien al conjunto de Núñez, que consiguió resultados positivos tras vencer a Barracas Central y a Gimnasia y Esgrima La Plata. Sin embargo, Rosario Central frenó su marcha perfecta luego de igualar en Santa Fe.

Por el lado del equipo dirigido por Diego Dabove, el presente es similar tras sumar victorias ante Estudiantes de Río Cuarto y Racing, y un empate frente a Belgrano en Córdoba.

Cuáles son los próximos partidos para River

Una vez finalizado este encuentro ante Tigre, por la fecha 5 del Torneo Apertura, el Millonario enfrentará a Argentinos Juniors el próximo jueves 12 de febrero, desde las 21.15. Luego será el turno de la Copa Argentina, donde debutará el 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.

El resumen de River - Tigre

Los resultados del fútbol de AFA

Las posiciones del fútbol de AFA