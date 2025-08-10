En vivo: Gimnasia pisa con todo en Chaco y es líder absoluto

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentó un partido fundamental en su búsqueda por el ascenso: este domingo visitó a Club Atlético Chaco For Ever en Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional de fútbol . Transmite TyC Sports Play y lo seguís por Sitio Andino.

El Mensana llega a este compromiso tras vencer 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con un gol de Imanol González que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla con 46 puntos y un partido pendiente.

tres puntos de oro Triunfo y punta para el Lobo que se ilusiona cada vez más: cuánto falta para la final por el ascenso

Por su parte, Chaco For Ever también viene en racha: ganó 1 a 0 en Salta frente a Central Norte y se posiciona como uno de los rivales directos en la pelea por el primer ascenso.

Este enfrentamiento es clave para ambos equipos que buscan afirmarse en la parte de arriba de la Zona B y continuar sumando en la recta final del torneo.

El Mensana, dirigido por Ariel Broggi, intentará mantener su buen momento y ampliar la diferencia, mientras que el conjunto chaqueño buscará aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad y acortar distancias.

Próximos pasos en el torneo de la Primera Nacional

Luego de este partido, Gimnasia recibirá el sábado siguiente, a las 17:15 horas, en el estadio Parque a Almirante Brown, en un encuentro también trascendental para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional