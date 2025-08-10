dale lobo

En vivo: Gimnasia pisa con todo en Chaco y es líder absoluto

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se mide con Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

Gimnasia vs Chaco For Ever
Gimnasia vs Chaco For Ever (2)
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentó un partido fundamental en su búsqueda por el ascenso: este domingo visitó a Club Atlético Chaco For Ever en Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional de fútbol. Transmite TyC Sports Play y lo seguís por Sitio Andino.

Triunfo reciente del Lobo y liderazgo firme

El Mensana llega a este compromiso tras vencer 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con un gol de Imanol González que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla con 46 puntos y un partido pendiente.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima es uno de los animadores del torneo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

Gimnasia visita a Chacho For Ever ¿Queda como único puntero? Hora y dónde verlo
El Lobo sacó adelante un compromiso complicado (Foto: Prensa GyE).
tres puntos de oro

Triunfo y punta para el Lobo que se ilusiona cada vez más: cuánto falta para la final por el ascenso

Por su parte, Chaco For Ever también viene en racha: ganó 1 a 0 en Salta frente a Central Norte y se posiciona como uno de los rivales directos en la pelea por el primer ascenso.

Un duelo de fútbol que promete intensidad y emoción

Este enfrentamiento es clave para ambos equipos que buscan afirmarse en la parte de arriba de la Zona B y continuar sumando en la recta final del torneo.

El Mensana, dirigido por Ariel Broggi, intentará mantener su buen momento y ampliar la diferencia, mientras que el conjunto chaqueño buscará aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad y acortar distancias.

Próximos pasos en el torneo de la Primera Nacional

Luego de este partido, Gimnasia recibirá el sábado siguiente, a las 17:15 horas, en el estadio Parque a Almirante Brown, en un encuentro también trascendental para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Mirá el partido del Lobo en vivo

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

