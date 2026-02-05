En vivo: Deportivo Maipú pierde ante Riestra por la Copa Argentina

Deportivo Maipú y Riestra se enfrentan este jueves por los 32avos de final de la Copa Argentina , en un cruce que marca el debut oficial del Botellero en la temporada y una nueva prueba para el Malevo. El partido promete intensidad y un contexto especial por los antecedentes recientes entre ambos equipos.

El encuentro comenzó a las 19 en el estadio Ciudad de Caseros , con arbitraje de Daniel Zamora . La transmisión estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play, en vivo para todo el país. El ganador del cruce avanzará a la próxima instancia y esperará por San Lorenzo o Deportivo Rincón .

El inicio del primer tiempo mostró un claro dominio del Malevo , que durante los primeros 20 minutos se adueñó del juego y pareció estar más cerca de abrir el marcador por su postura ofensiva . Sin embargo, el Botellero comenzó a crecer y a tomar el control del partido, lo que se reflejó en su primera llegada clara a los 24 minutos , cuando la defensa del blanquinegro logró despejar a tiempo cerca del arco .

La siguiente acción de peligro llegó a los 35 minutos . Tras un saque lateral rápido, la pelota quedó en los pies de Marcelo Eggel , quien giró y sacó un remate de media distancia que se fue desviado .

Sin embargo, el Malevo logró dar el golpe antes del entretiempo cuando una pelota filtrada cerca del área penal le quedó a Ángel Stringa, que definió con eficacia pese a la intervención de Nahuel Galardi en el arco.

En el complemento, el partido continuó con el dominio del Malevo, que en apenas seis minutos estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Mateo Ramírez, pero Galardi logró rechazar el disparo y evitar el gol.

Más adelante, tras un rechazo fallido de un jugador del Cruzado, Nicolás Benegas recibió la pelota en una zona sensible del área y definió con calidad, aunque el árbitro anuló el tanto al sancionar una mano.

Cuál es el presente de ambos equipos

Riestra llega al compromiso sin victorias en lo que va del Torneo Apertura. En sus primeras presentaciones cayó ante Boca y Defensa y Justicia, y empató frente a Barracas Central en un partido cargado de polémica. El equipo buscará en la Copa Argentina un envión anímico para encaminar su año.

El Botellero, en tanto, afrontará su estreno oficial de la temporada. El conjunto mendocino renovó su plantel con varios refuerzos y apunta a ser protagonista en la Primera Nacional. El duelo ante el Malevo aparece como una medida exigente antes del inicio del torneo, además de recordar su caída en la final de la B Nacional del 2023 por 1 a 0.

El próximo compromiso para el Botellero

Tras este partido, el Deportivo Maipú debutará en la Primera Nacional el sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario en Carlos Casares, en el arranque de su camino en la segunda categoría del fútbol argentino.

El resumen de Maipú - Riestra

