13 de febrero de 2026
El Tomba arranca su sueño de ascenso ante Bolívar: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra Ciudad Bolívar en la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

Godoy Cruz
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba debutará este viernes a las 21.30 en la Primera Nacional 2026 cuando reciba a Ciudad Bolívar, en el estadio Feliciano Gambarte, por la Zona A del torneo. Será el inicio de un camino que tiene un único objetivo declarado: regresar a la Primera División tras el descenso.

El Expreso afronta el estreno con un plantel profundamente renovado. La dirigencia apostó por nombres de experiencia y recorrido como Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Federico Milo, Brian Orosco y Willian Riquelme, además de los regresos de futbolistas identificados con la institución como Roberto Ramírez, Juan Andrada, Mariano Santiago, Matías Ramírez y Martín Pino. La premisa es clara: construir un equipo competitivo desde el inicio y pelear arriba sin transición prolongada.

Toedtli, cuestionado antes del estreno y un Gambarte que no luce pleno

El ciclo de Mariano Toedtli comienza oficialmente este viernes, aunque el entrenador llega al debut en medio de cuestionamientos y con la exigencia instalada incluso antes de disputar el primer encuentro. En un torneo extenso y desgastante como la Primera Nacional, el margen de error es mínimo, y en Mendoza la expectativa es inmediata.

A ese escenario se suma un detalle no menor: el Feliciano Gambarte no presenta su mejor versión en cuanto a condiciones del campo de juego, lo que añade un componente extra a un estreno ya de por sí cargado de presión.

Ciudad Bolívar, el ascendido que quiere sorprender al Tomba

El rival será Ciudad Bolívar, recientemente ascendido desde el Federal A. El conjunto bonaerense llega con el impulso del salto de categoría y sin la presión que recae sobre el Tomba, un factor que puede convertirlo en un adversario incómodo.

El encuentro comenzará a las 21.30 horas, será transmitido por LPF Play y contará con el arbitraje de Juan Pafundi, acompañado por José Castelli y Daniel Zamora como asistentes, y Lucas Brumer como cuarto árbitro.

Para Godoy Cruz, el mensaje es inequívoco: el regreso a Primera empieza hoy, y empieza ganando.

Lo que se viene para el Tomba

Vale recordar que el próximo partido para el Bodeguero será ante Defensores de Belgrano en condición de visitante. Esto será el otro domingo desde las 17hs.

La síntesis del Tomba

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

