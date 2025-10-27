Barracas vs Boca: día, hora, TV y cómo ver en vivo el partido del Torneo Clausura 2025

El encuentro entre Barracas Central y el Club Atlético Boca Juniors , postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , se jugará finalmente este lunes 27 de octubre a las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia . Con ambos equipos necesitados de puntos, el choque promete intensidad y una atmósfera especial en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El Guapo llega al encuentro tras empatar 2 a 2 con Tigre , resultado que lo dejó en el séptimo puesto del Grupo A con 18 puntos , en una tabla muy ajustada. Comparte la línea con Argentinos Juniors, Belgrano, Tigre y Racing , aunque los diferencia la diferencia de gol. El equipo dirigido por Rubén Insúa buscará hacerse fuerte en casa y sumar para no perder terreno en la pelea por entrar entre los cuatro primeros.

Por su parte, Boca Juniors ocupa la décima posición con 17 unidades , tras caer 2 a 1 ante Belgrano en la jornada anterior. El xeneize necesita volver al triunfo para mantener sus aspiraciones de clasificación. El entrenador Diego Martínez apostaría a una mezcla entre titulares y suplentes, cuidando piezas claves de cara al próximo compromiso en La Bombonera.

El partido se jugará en el estadio Claudio Tapia , con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium , que transmitirá el encuentro en directo desde las 16.

Antecedentes recientes entre Barracas Central y Boca

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 6 de abril de 2025, por la fecha 12 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se impuso 1 a 0 en La Bombonera con gol de Rodrigo Battaglia.

El antecedente más reciente en el estadio de Barracas se remonta al 20 de julio de 2023, por los octavos de final de la Copa de la Liga, donde el xeneize ganó 2 a 1 con tantos de Cristian Medina y Miguel Merentiel, mientras que Maximiliano Puig había igualado parcialmente para el local.

Desde el ascenso de Barracas Central a Primera División, Boca ganó los tres partidos oficiales que disputaron, aunque todos fueron encuentros ajustados.

#TorneoBetano | Clausura 2025.

Fecha 12.

@BocaJrsOficial.

16:00hs.

Estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Nicolás Lamolina.



Seguilo en vivo por ESPN Premium.

— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) October 27, 2025

Barracas Central vs Boca: día, hora, TV y cómo ver online

Día: Lunes 27 de octubre de 2025

Hora: 16:00 (Argentina)

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia

‍ Árbitro: Nicolás Lamolina

Televisión: ESPN Premium

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo por televisión a través de ESPN Premium, y también de forma online mediante las plataformas de los cableoperadores que ofrecen el Pack Fútbol.

Flow (Cablevisión): señal ESPN Premium

Telecentro Play: señal ESPN Premium

DGO (DirecTV Go): señal ESPN Premium

Para acceder a la transmisión es necesario tener una suscripción activa al servicio premium de fútbol argentino.

Además, el minuto a minuto, estadísticas y tabla de posiciones estarán disponibles en los principales portales deportivos, incluyendo canchallena.com, TyC Sports, Olé y TNT Sports.

La síntesis de Boca

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura