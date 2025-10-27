27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
partido vital

Barracas vs Boca: día, hora, TV y cómo ver en vivo el partido del Torneo Clausura 2025

El duelo Barracas Central vs Boca se jugará este lunes a las 16 por el Torneo Clausura 2025. Mirá el canal, los antecedentes y cómo verlo online.

El Xeneize buscará imponer su fútbol.

El Xeneize buscará imponer su fútbol.

Por Sitio Andino Deportes

El encuentro entre Barracas Central y el Club Atlético Boca Juniors, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se jugará finalmente este lunes 27 de octubre a las 16 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Con ambos equipos necesitados de puntos, el choque promete intensidad y una atmósfera especial en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Barracas Central vs Boca: cómo llegan los equipos al duelo reprogramado

El Guapo llega al encuentro tras empatar 2 a 2 con Tigre, resultado que lo dejó en el séptimo puesto del Grupo A con 18 puntos, en una tabla muy ajustada. Comparte la línea con Argentinos Juniors, Belgrano, Tigre y Racing, aunque los diferencia la diferencia de gol. El equipo dirigido por Rubén Insúa buscará hacerse fuerte en casa y sumar para no perder terreno en la pelea por entrar entre los cuatro primeros.

Lee además
Boca se ilusiona con Dybala y Nández, pero los regresos dependen del boleto a la Libertadores.
sueño

El sueño de Boca con Dybala y Nández: la condición clave que define los posibles regresos en 2026
Caída imprevista de Boca.
en la Bombonera

Boca perdió 2-1 con Belgrano en La Bombonera y no logró sumar en la tabla a las copas

Por su parte, Boca Juniors ocupa la décima posición con 17 unidades, tras caer 2 a 1 ante Belgrano en la jornada anterior. El xeneize necesita volver al triunfo para mantener sus aspiraciones de clasificación. El entrenador Diego Martínez apostaría a una mezcla entre titulares y suplentes, cuidando piezas claves de cara al próximo compromiso en La Bombonera.

El partido se jugará en el estadio Claudio Tapia, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium, que transmitirá el encuentro en directo desde las 16.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1982643418280149480&partner=&hide_thread=false

Antecedentes recientes entre Barracas Central y Boca

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 6 de abril de 2025, por la fecha 12 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se impuso 1 a 0 en La Bombonera con gol de Rodrigo Battaglia.

El antecedente más reciente en el estadio de Barracas se remonta al 20 de julio de 2023, por los octavos de final de la Copa de la Liga, donde el xeneize ganó 2 a 1 con tantos de Cristian Medina y Miguel Merentiel, mientras que Maximiliano Puig había igualado parcialmente para el local.

Desde el ascenso de Barracas Central a Primera División, Boca ganó los tres partidos oficiales que disputaron, aunque todos fueron encuentros ajustados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/1982643443848581402&partner=&hide_thread=false

Barracas Central vs Boca: día, hora, TV y cómo ver online

Día: Lunes 27 de octubre de 2025

Hora: 16:00 (Argentina)

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia

Árbitro: Nicolás Lamolina

Televisión: ESPN Premium

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo por televisión a través de ESPN Premium, y también de forma online mediante las plataformas de los cableoperadores que ofrecen el Pack Fútbol.

Flow (Cablevisión): señal ESPN Premium

Telecentro Play: señal ESPN Premium

DGO (DirecTV Go): señal ESPN Premium

Para acceder a la transmisión es necesario tener una suscripción activa al servicio premium de fútbol argentino.

Además, el minuto a minuto, estadísticas y tabla de posiciones estarán disponibles en los principales portales deportivos, incluyendo canchallena.com, TyC Sports, Olé y TNT Sports.

La síntesis de Boca

Embed

Los resultados del Torneo Clausura

Embed

Las posiciones del Torneo Clausura

Embed

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto ya piensa en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto explotó tras el GP de México: "Peor no se puede ir" y apuntó contra Alpine

Franco Colapinto y un GP de México para el olvido: qué falló en Alpine y cómo piensa revertirlo en Brasil

Horacio Zeballos y Granollers, imparables: campeones en Basilea y más cerca del Masters de Turín

Terror en el Moto3: el durísimo accidente entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler que paralizó Sepang

Gol y emoción: Paulo Dybala le dio el triunfo a Roma y celebró con un gesto por su futura paternidad

Franco Colapinto buscará revancha en México: el argentino larga último, pero promete dar pelea

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, con misiones opuestas en la fecha 14: sueños y urgencias en juego

LO QUE SE LEE AHORA
El piloto argentino Franco Colapinto buscará revancha en Interlagos tras un fin de semana complicado en México.
automovilismo

Franco Colapinto ya piensa en el GP de Brasil: cuándo vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Te Puede Interesar

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Por Sitio Andino Política
Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.
Mensaje

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas

Por Sitio Andino Política
Petri y Cornejo, los grandes ganadores de la jornada
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza

Por Facundo La Rosa